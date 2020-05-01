Бэкстейдж с фотосъемки опубликован в Instagram-аккаунте журнала.
Номер с Айлиш на обложке выйдет в свет в июне.
“Билли Айлиш показала нам свой уникальный стиль на съемочной площадке. У Билли свои взгляды на моду, она устала ограничивать ее. Любящая свободу, постоянно ломающая стереотипы девушек и певиц с ее эксклюзивным стилем, она выражает молодость своей чувствительной и реальной силой”, – прокомментировали съемку в Vogue.
На видео Айлиш позировала в одежде оверсайз и с минимумом косметики на лице.
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- Ранее 18-летняя американская певица Билли Айлиш снялась в яркой фотосессии для специального выпуска The New York Times Magazine.