Бэкстейдж с фотосъемки опубликован в Instagram-аккаунте журнала.

Номер с Айлиш на обложке выйдет в свет в июне.

“Билли Айлиш показала нам свой уникальный стиль на съемочной площадке. У Билли свои взгляды на моду, она устала ограничивать ее. Любящая свободу, постоянно ломающая стереотипы девушек и певиц с ее эксклюзивным стилем, она выражает молодость своей чувствительной и реальной силой”, – прокомментировали съемку в Vogue.

На видео Айлиш позировала в одежде оверсайз и с минимумом косметики на лице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VOGUE CHINA (@voguechina) 30 Апр 2020 в 1:01 PDT