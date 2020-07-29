Голливудская киностудия Universal и американская сеть кинотеатров AMC Theatres подписали многолетнее соглашение, согласно которому фильмы студии смогут появляться на онлайн-платформах уже через три недели проката в кинотеатрах.

Об этом пишет Variety.

Отмечается, что договор вызовет шок во всей выставочной индустрии и может изменить способы продажи и распространения фильмов. Это решение может заставить другие киностудии предложить прокатчикам аналогичные условия.

Финансовые условия соглашения не разглашаются. Тем не менее генеральный директор AMC Адам Арон заявил, что компания будет иметь процент от средств, заработанных на цифровых прокатах.

Стоимость покупки одного фильма будет составлять около 20 долларов. Через три месяца, когда закончится кинотеатральный показ, Universal сможет опустить эту цену до 3-6 долларов.

Несмотря на то, что компания в соответствии с этим новым соглашением теоретически может опубликовать на онлайн-платформах “Мир Юрского периода 3” или новый “Форсаж”, предполагается, что прежде всего это коснется комедий или фильмов ужасов, то есть картин с не большим бюджетом.