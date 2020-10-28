Американская актриса работает над фильмом "Невеста Франкенштейна" для Apple. Одновременно студия Universal третий год работает над аналогичным проектом с Анджелиной Джоли в главной роли.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

На днях стало известно, что Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в фильме “Невеста” об известном классическом киноперсонаже — Невесте Франкенштейна. Фильм будет создан киностудией Apple совместно с компанией A24.

Режиссером ленты выступит чилийский оскароносный художник Себастьян Лелио. Сценарий будут писать Лорен Шукер Блюм и Ребекка Анджело.

Синопсис фильма звучит так:

Женщина, созданная для того, чтобы быть идеальной женой, отвергает своего создателя и вынуждена бежать от своего ограниченного существования, сталкиваясь с миром, который воспринимает ее как чудовище. Именно в беге она находит свою настоящую личность, свою удивительную силу переделать себя как собственное творение.

Сама Йоханссон рассказала, что рада работать над “реанимированием” этой героини.

“Невесте давно уже нужно выйти из тени коллеги-мужчины и остаться наедине с собой. Работая вместе с Ребеккой Анджело и Лорен Шукер Блум, мы с Себастьяном очень рады освободить эту классическую антигероиню и реанимировать ее”, — сказала она.

Заметим, что параллельно киностудия Universal работает над созданием аналогичного фильма в рамках проекта “Темный Мир”, о планах на котором было объявлено еще в 2017 году.

В 2020 году о проект услышали снова. Тогда появилась информация, что новый фильм возможно будет продюсировать Эми Паскаль. По слухам, Анджелина Джоли, хотя и не подписывала никаких контрактов, остается преданной намерениям сыграть “Невесту Франкенштейна”, однако неизвестно, согласится ли актриса сотрудничать с Паскалем.

Напомним, оригинальной научно-фантастический фильм ужасов “Невеста Франкенштейна” вышел в 1935 году. Он стал первым сиквелом всемирно известного фильма “Франкенштейн” компании Universal Pictures.

Как и в предыдущей картине, режиссером фильма-продолжения стал Джеймс Вейл, главную роль Монстра сыграл Борис Карлофф. Роли Невесты Франкенштейна и Мэри Шелли достались Эльзе Ланчестер, Генри Франкештейна сыграл Колин Клайв, а доктора Преториуса — Эрнест Тесайджер.