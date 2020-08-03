Впервые за 128 лет существования журнала моды Vogue все 26 региональных изданий посвятят выпуск одной теме.

Об этом сообщается на сайте Vogue США.

Все издания Vogue выпустят номера, посвященные одной теме — теме надежды. Они будут опубликованы на 19 языках и будут выходить в течение августа и сентября.

В журналах читатели найдут послание надежды от знаменитостей, дизайнеров, моделей и активистов, статьи об инклюзивности, климатическом кризисе, правах LGBTQ + и тому подобное.

“Нам всем нужна надежда — сейчас больше, чем обычно. И поэтому в это бурное время Vogue решил объединить все мировые издания вокруг этой оптимистичной, человечной, нацеленной в будущее темы”, — отметила Анна Винтур, главный редактор американского Vogue.

Также в каждом издании будет подборка изображений проекта “Надежда”. Их выбирали главные редакторы Vogue. Например, британский Vogue выбрал изображение капитана Тома, столетнего ветерана Второй мировой, который собрал 32 миллиона фунтов стерлингов на поддержку Национальной службы здоровья.

Немецкий Vogue — портрет профессора, врача Мэрилин Аддо, одной из ведущих мировых ученых в области инфекционных болезней и вирусологии.

Украинский Vogue привлек к сотрудничеству художницу Алевтину Кахидзе.