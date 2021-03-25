Об этом сообщает американская газета TMZ.
Известно, что агентство Женевьев Рот начало сотрудничество с Фондом Гарри и Меган “Archewell Foundation”. А в 2020 году женщина написала эссе, в котором призналась, что она “богата внутренним расизмом” относительно темнокожих людей.
Согласно ее эссе, брак с темнокожим мужчиной открыл ей глаза на привилегии белых людей.
Рот приводит в пример ситуацию, когда она случайно вспомнила своему мужу о том, что у нее почти закончился срок действия номерных знаков. По ее словам, муж очень расстроился и сказал, что полицейские могут убить, если остановят.
Кстати, Женевьев Рот была бывшим помощницей Хиллари Клинтон. Поэтому ее контракт с герцогом и герцогиней Сассекскими вызвал предположение, что они планируют войти в мир политики.
Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.
Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.
- Принц Гарри впервые после скандального интервью с американской журналисткой Опрой Уинфри поговорил с родным братом принцем — Уильямом и отцом — принцем Чарльзом.
- Через месяц лечения в больнице принц Филипп вернулся в королевский дворец. На него возлагают большие надежды в качестве миротворца в семье после скандального интервью Опре Уинфри.