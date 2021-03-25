Новая сотрудница принца Гарри и Меган Маркл Женевьев Рот озвучила несколько интересных мыслей о расизме. Они особенно актуальны после заявлений герцогов об опасениях королевской семьи по поводу цвета кожи их сына Арчи.

Об этом сообщает американская газета TMZ.

Известно, что агентство Женевьев Рот начало сотрудничество с Фондом Гарри и Меган “Archewell Foundation”. А в 2020 году женщина написала эссе, в котором призналась, что она “богата внутренним расизмом” относительно темнокожих людей.

Согласно ее эссе, брак с темнокожим мужчиной открыл ей глаза на привилегии белых людей.

Рот приводит в пример ситуацию, когда она случайно вспомнила своему мужу о том, что у нее почти закончился срок действия номерных знаков. По ее словам, муж очень расстроился и сказал, что полицейские могут убить, если остановят.

Кстати, Женевьев Рот была бывшим помощницей Хиллари Клинтон. Поэтому ее контракт с герцогом и герцогиней Сассекскими вызвал предположение, что они планируют войти в мир политики.

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.