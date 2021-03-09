Covid-19 Украина

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«Вся семья огорчена»: Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Вторник, 9 марта 2021, 20:58

Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении от имени Елизаветы II сообщается, что вся королевская семья огорчена.

“Вся семья расстроена, узнав в полном объеме, насколько сложными были для Гарри и Меган последние несколько лет. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет обращаться к ним частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи“, – говорится в заявлении королевы Великобритании.

Фото: Twitter|Omid Scobie

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

  • Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Теги: Букінгемський палац, Єлизавета II, Меган Маркл, принц Гарри

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