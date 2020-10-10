Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель показала, чем занималась во время рабочего визита в Британию: делала селфи и ела устрицы.

Фотографии она выложила в Instagram.

Два дня назад она показала первое фото с поездки, написав: “Проверяю британские вертолеты”.

После этого, если следовать хронологии событий в Instagram Мендель, она присутствовала во время “подписания исторического договора Украины и Британии”. В это время она успела сделать селфи на фоне украинского Президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Далее Мендель отправилась на Лондонскую фондовую биржу, где также сделала фото. Пользователи в комментариях сделали замечание, что Мендель находится в помещении без защитной маски.

Конечно же, Мендель решила похвастаться костюмом, который надела в Лондоне. Но образ пресс-секретаря не оценили. В комментариях ей написали, что сумка должна быть меньшего размера, а кто-то отметил: “Хоть оделась нормально первый раз. Наверное, кто-то помогал”.

В конце поездки Мендель решила отдохнуть, так как у нее выходной. Релаксировала Мендель в компании устриц.

“Иногда нужно отдыхать. Хороших выходных вам, друзья”, – написала Мендель.