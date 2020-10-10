Фотографии она выложила в Instagram.
Два дня назад она показала первое фото с поездки, написав: “Проверяю британские вертолеты”.
После этого, если следовать хронологии событий в Instagram Мендель, она присутствовала во время “подписания исторического договора Украины и Британии”. В это время она успела сделать селфи на фоне украинского Президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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Перед підписанням історичної угоди України та Великої Британії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великої Британії. Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.
Далее Мендель отправилась на Лондонскую фондовую биржу, где также сделала фото. Пользователи в комментариях сделали замечание, что Мендель находится в помещении без защитной маски.
Конечно же, Мендель решила похвастаться костюмом, который надела в Лондоне. Но образ пресс-секретаря не оценили. В комментариях ей написали, что сумка должна быть меньшего размера, а кто-то отметил: “Хоть оделась нормально первый раз. Наверное, кто-то помогал”.
В конце поездки Мендель решила отдохнуть, так как у нее выходной. Релаксировала Мендель в компании устриц.
“Иногда нужно отдыхать. Хороших выходных вам, друзья”, – написала Мендель.
- Ранее Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а впоследствии сообщила, что таким образом “потроллила” пользователей Сети.
- Кроме того, пресс-служба назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну. А в октябре сотрудники пресс-службы Зеленского допустили ошибку в официальном Facebook-аккаунте Офиса Президента, назвав Латвию Литвой. Тогда Владимир Зеленский осуществлял визит в Латвию.