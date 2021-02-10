В столице Южной Австралии коала выбежала на автостраду с оживленным потоком автомобилей. Попытка спасти ее вылилась в ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает местная радиостанция ABC Radio Adelaide.

Утром понедельника, 8 февраля, на Юго-Восточной автостраде вблизи Аделаиды столкнулись сразу шесть автомобилей. Это произошло после того, как водитель по имени Надя Тагвелл увидела маленькую коалу, которая шла мимо машин по автостраде.

“Я занималась своими делами, и вдруг вижу: маленькая коала между машинами и бетонным барьером, прямо рядом со мной”, — рассказала она.

Тагвелл решила спасти животное. Она внезапно остановилась, чем спровоцировала ДТП: сразу пять автомобилей, ехавших позади нее, столкнулись друг с другом. По словам инспектора полиции Дэмиена Ейхнера, в результате этой аварии один человек попал в больницу с травмой шеи.

Между тем Тагвелл и другая женщина-водитель оставили свои машины, чтобы спасти заблудившееся животное. Двум женщинам удалось поймать коалу и завернуть ее в куртку. У Тагвелл был номер телефона службы спасения коал Adelaide Koala Rescue, поэтому сразу после инцидента она позвонила туда и договорилась о встрече в конце автострады.

Встречи с волонтерами спасенная коала ждала в машине Тагвелл, и без выходок тоже не обошлось.

“Я сидела на водительском сиденье и ждала, когда приедет спасатель, а потом кто-то начал меня хлопать по плечу. Это была коала, которая пыталась попасть между подголовником и окном на мое место”, — рассказала женщина.

И коале это, судя по фото и видео, которыми женщина поделилась с Guardian Australia, удалось:

Волонтер Энн Бигхем подтвердила, что коале очень повезло, ведь она вообще не пострадала в результате этого происшествия. Ее выпустили на волю примерно в километре от автострады.

Несмотря на то, что эта история о коале в дорожном хаосе получила положительное завершение, полиция призвала граждан не рисковать так для спасения животных. Инспектор Ейхнер заверил, что лучшим вариантом для решения таких проблем является позвонить полиции, которая сможет проверить место, где находится животное, по камерам, и соответствующим образом скорректировать дорожное движение.