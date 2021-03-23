В сети американских кинотеатров Regal Cinemas возобновляют допремьерный показ фильмов Warner Bros. Первым на экран выйдет фильм Mortal Kombat, 16 апреля.

Об этом сообщили на сайте кинокомпании Cineworld.

Regal Cinemas – вторая по величине американская сеть кинотеатров в США.

Кинотеатры Regal Cinemas откроются в апреле, впервые за последние пол года. 2 апреля на экранах покажут фильм “Годзилла против Конга”, а 16 апреля состоится премьера “Mortal Kombat”.

Следующий шаг в планах компании – возобновление работы кинотеатров в Великобритании в мае.

“Мы с нетерпением ждали того момента, когда сможем снова приветствовать публику в наших театрах Regal.

Поскольку здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников являются нашим главным приоритетом, мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности и соблюдать наши рекомендации CinemaSafe, чтобы уверенно обеспечивать безопасный и комфортный отдых”, – сказал Муки Грейдингер, генеральный директор Cineworld.

В соответствие с карантинными ограничениями из-за коронавируса, залы могут быть заполнены на 50%.

Начиная с 2022 года, релизы Warner Bros. Pictures Group будут эксклюзивно транслировать Regal Cinemas на протяжение 45 дней.