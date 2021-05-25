У американському парку розваг Діснейленд у меню одного з ресторанів з'явиться величезний сендвіч за 99,9 долара. Він стане найдорожчим у світі.

Про це пише портал Business Insider.

Сендвіч з шинкою, салямі, в’яленими томатами, сиром і соусом маринара з’явиться в меню в Діснейленді на курорті Анахайм, в американському штаті Каліфорнія.

Заклад буде оформлено за мотивами фільму “Людина-мураха та Оса” (2018).

Видання пише, що великий сендвіч за майже 100 доларів розрахований на компанію з 6-8 осіб. Відповідно, з розрахунку на одну людину його вартість складе приблизно 14,49 долара.

Також в меню з’являться салат “Цезар” з гігантською грінкою і величезна фрикаделька з металевою ложкою.