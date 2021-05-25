Про це пише портал Business Insider.
Сендвіч з шинкою, салямі, в’яленими томатами, сиром і соусом маринара з’явиться в меню в Діснейленді на курорті Анахайм, в американському штаті Каліфорнія.
Заклад буде оформлено за мотивами фільму “Людина-мураха та Оса” (2018).
Видання пише, що великий сендвіч за майже 100 доларів розрахований на компанію з 6-8 осіб. Відповідно, з розрахунку на одну людину його вартість складе приблизно 14,49 долара.
Також в меню з’являться салат “Цезар” з гігантською грінкою і величезна фрикаделька з металевою ложкою.
- Раніше повідомлялося, що у паризькому Діснейленді відкрили центр вакцинації проти COVID-19.