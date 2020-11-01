В Великобритании два друга Рис Симмонс и Джейми Камаз, у которых есть собственный канал на YouTube, взялась за создание "худшего Airbnb" в мире, установив матрас посреди поля.

Об этом пишет издание The Independent.

Ютуберы Рис Симмонс и Джейми Камаз в Интернете наткнулись на “отель категории “ноль звезд” в Швейцарии. В нем нет буквально ничего: ни стен, ни крыши, только двухместная кровать и пара тумбочек на открытом воздухе. Можно с комфортом поспать под открытым небом в Альпах.

Друзья решили организовать нечто подобное и в Англии.

На Facebook Marketplace Рис и Джейми нашли все необходимое для “гостиничного номера”: матрас, одеяло, две подушки, тумбочку, настольную лампу и даже два бокала для вина.

Взяв за основу отель Null Stern в Швейцарии, друзья описали этот “отель” как созданный по образу “одного из самых изысканных и уникальных отелей в Европе”. Здесь есть свободный доступ к дикой природе, свежий воздух и покой.

Хотя они и не ожидали, что кто-то на самом деле захочет остановиться в их “номере”, но все же запросов от потенциальных гостей было очень много.