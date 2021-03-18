Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, женщина выросла в консервативной мусульманской семье. С детства она страдала от издевательств сверстников из-за слишком женственного поведения. Постоянное давление и буллинг не позволяли ей разобраться в себе.

В конце Ташнува решила навсегда изменить свою жизнь и стать тем, кем чувствовала себя с детства. Именно поэтому она лишилась мужского тела, но столкнулась с непониманием со стороны общества.

“Я родилась с мужским телом, но сочетала его с женским умом и душой. Мне пришлось доказывать, что я существую в обществе”, – сказала Шишир.

В марте жизни Ташнувы изменилась. Ее приняли на работу в частный телевизионный канал “Бойшахи ТВ” и она впервые прочитала новость в Международный женский день.

Это трехминутное появление в эфире принесло женщине национальное признание. Ее историей начали интересоваться, а силой духа восхищаться.

Это было глобальное изменение в стране, которая признает “третий пол”, но до сих пор рассматривает трансгендеров как неестественных или грешных.

Женщина рассказала, что росла в мусульманской семье. Ее отец осуждал проявления женственности и желание сменить пол. Поэтому в 15 лет Ташнува выехала в чужой город к дяде. Однако и там ей жилось трудно, ведь понимания от родных она так и не дождалась.

Через некоторое время Ташнува начала интересоваться особенностями своего тела. Так она убедилась, что ее ситуация довольно часто повторяется в мире. Таких, как она, много. Это побудило женщину к решительным действиям и смене пола.

“Запугивание и преследование научили меня доказывать свое право на существование. Вы не должны попадать в мужское тело, вы должны воспитывать свою женственность, вы должны любить свою женственность”, – заявила госпожа Шишир.

Женщина призналась, что постоянно находилась под давлением дискриминации и четыре раза пыталась совершить самоубийство. Работа на телевидении полностью изменила ее жизнь. Теперь она чувствует себя свободной.

“Я думаю, что я сейчас часть этой страны”, – добавила она.

В своем заявлении телевизионная станция, которая наняла ее на работу, отметила, что эта “историческая инициатива вдохновит общество на смену взглядов”.