Об этом сообщает Wall Street Journal.
Сценаристом фильма выступит Чарльз Рэндольф, обладатель Оскара за сценарий фильма “Игра на понижение”.
По его словам, жанр картины скорее будет определяться как медицинская драма, а не триллер о пандемии. Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочной болезнью.
“То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань — вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии. Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме”, — считает Рэндольф.
Кинокомпания планирует начать съемки в начале 2021 года в Китае, однако для этого потребуется разрешение властей КНР.
“Мы знаем, что эта пандемия — вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться”, — заявил один из руководителей SK Global Entertainment.
- Ранее американское издание The New York Times писало, что в Китае опубликовали отчет по борьбе с коронавирусом, в котором скрывают свои ошибки.
- Китайские власти утверждают, что не задерживали и не скрывали информацию о COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).