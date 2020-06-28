Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, который будет рассказывать о первых двух неделях распространения коронавируса в Китае и работе врачей, столкнувшихся с новым смертельным вирусом.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сценаристом фильма выступит Чарльз Рэндольф, обладатель Оскара за сценарий фильма “Игра на понижение”.

По его словам, жанр картины скорее будет определяться как медицинская драма, а не триллер о пандемии. Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочной болезнью.

“То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань — вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии. Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме”, — считает Рэндольф.

Кинокомпания планирует начать съемки в начале 2021 года в Китае, однако для этого потребуется разрешение властей КНР.

“Мы знаем, что эта пандемия — вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться”, — заявил один из руководителей SK Global Entertainment.