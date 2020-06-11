Правила опубликованы на официальном сайте Grammy.

Некоторые из свода правил посчитали несколько странными или интересными.

Лучший альбом. Чтобы быть номинированным в этой категории, в альбоме должно быть не меньше пяти треков продолжительностью не менее 15 минут. может быть и больше треков, но их длительность должна быть не больше 30 минут.

Также в академии отметили, что, оценивая лучший альбом важно обращать внимание конкретно на исполнение треков, а не на шоу, созданное вокруг альбома.

Госпел. В Grammy выделяют такое направление музыки отдельно, но не лишь по стилю исполнения. Важно, чтобы в песнях было выражено конкретное христианское мировоззрение.

Новая кровь. Ежегодно академия ищет новых исполнителей, которые интересны аудитории. Как правило, ежегодно появляется 20 % новых артистов.

Хорошее поведение. Работать в комитете Grammy необходимо только соблюдая свод конкретных правил. Если кто-то из членов будет вести себя некорректно по мнению других членов, то их выгоняют и повторно не принимают.

Критика. В рамках Grammy запрещено открыто и жестко критиковать конкурентов.

Номинации. Ежегодно может быть разное количество номинаций. Формируются они следующим образом. В каждую из предполагаемых категорий подают заявки. Их должно быть не менее 25 и не больше 39. Из каждой категории позже выделят трех номинантов в конкретной категории. Важно – если в категории меньше 25 претендентов – ее отменяют. Если это повторяется на протяжении трех лет – ее отменяют вообще.

Из года в год в Grammy были разные казусы по поводу количеству номинаций. В 2011 году они строго ограничили количество номинаций, сократив их со 109 до 78. После того все же добавили шесть номинаций. То есть последние пять лет активно функционируют 84 номинации.

Чтобы опять расширить или сузить количество номинаций – за решение должны проголосовать 2/3 членов комитета.