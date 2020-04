Короткое видео она опубликовала в Instagram.

Мэрил и ее подруга актриса Крстин Барански устроили Zoom-вечеринку в честь 90-летнего юбилея композитора Стивена Сондхайма.

Актрисы в белых домашних халатах и с бокалами в руках и исполнили популярную в 1970-х песню The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла Company, написанного Сондхаймом.

Мэрил Стрип пела и одновременно смешивала себе алкогольный коктейль.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa

— Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020