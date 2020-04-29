Об этом пишет издание Deadline.
Иррфан Хан снялся во многих индийских и американских фильмах, например, в оскароносном “Миллионере из трущоб”.
Он также известен по ролям в фильмах “Ланчбокс”, “Мир Юрского периода”, “Инферно”, “Новый Человек-паук”, “Жизнь Пи” и “Ее сердце”. В 2013-м Хан получил Национальную кинопремию Индии.
В 2018 году у актера диагностировали нейроэндокринную раковую опухоль.
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