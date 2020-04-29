Известный болливудский актер Иррфан Хан умер в возрасте 53 лет после того, как на этой неделе его госпитализировали в больницу Мумбаи с инфекцией толстой кишки.

Об этом пишет издание Deadline.

Иррфан Хан снялся во многих индийских и американских фильмах, например, в оскароносном “Миллионере из трущоб”.

Он также известен по ролям в фильмах “Ланчбокс”, “Мир Юрского периода”, “Инферно”, “Новый Человек-паук”, “Жизнь Пи” и “Ее сердце”. В 2013-м Хан получил Национальную кинопремию Индии.

В 2018 году у актера диагностировали нейроэндокринную раковую опухоль.