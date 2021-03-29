В поисковике Google возросли запросы о туфлях на высоком каблуке, в то время как поисковые запросы о спортивных штанах переживают эпический крах.

Об этом пишет издание techiazi.

Так, запросы о туфлях на высоком каблуке в последние дни достигли уровня, невиданного с февраля 2020 года.

Любовь потребителей к удобной одежде, похоже, идет на убыль, поскольку конец пандемии, похоже, не за горами.

Возможно, это заслуга хорошей погоды, а может и “нормализации жизни впервые за год”.

Быстрое возвращение моделей покупок до пандемии и планирование поездок указывает на восстановление продаж категорий одежды, спрос на которые сильно упал во время пандемии.

Несмотря на проведение вакцинации и некоторое ослабление каратинных мер в ряде стран, в этом году многие модные шоу все же будут проходить онлайн. Например, феерия в честь 40-летия Майкла Корса 20 апреля будет полностью цифровой. Музыкальный фестиваль Coachella отменили. И пока ни один крупный бренд не объявил о своих оффлайн мероприятиях, которые были обычным делом в 2019 году. Бренды, вероятно, проявляют осторожность.

Кроссовки

Nike выпускает новые кроссовки Dunk.

Крупные бренды обуви регулярно поднимают шумиху вокруг какой-то модели обуви, что потом увеличает продажи.

Бренд Nike добился наибольшего успеха в этой стратегии; обувь компании обычно доминирует в популярных объявлениях на сайтах перепродажи.

Тем, кто не погружен в культуру кроссовок, иногда трудно понять, почему одна пара кроссовок Nike может быть продана за тысячи долларов на сайте перепродажи, тогда как другую, лишь немного отличающуюся пару, можно легко купить в магазине по довольно доступной цене. Это делается намеренно, как, например, в истории с Nike Dunk.

В прошлом году на рынок попали кроссовки с расцветкой, придуманной в коллаборации с Трэвисом Скоттом. Эта обувь вызвала огромный ажиотаж вокруг кроссовок (одна пара из пяти с логотипом PlayStation была продана на StockX за 9000 долларов).

В этом году Nike выпускает много новых Dunk.

Аналитики ожидают, что Lululemon, розничная сеть спортивной одежды, сообщит о доходе в размере 1,7 миллиарда долларов в четвертом квартале, что на 19 процентов больше, чем годом ранее, результаты должны быть опубликованы 30 марта.

Бренд выиграл от пандемического фитнес-бума, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны конкурентов – от Gap до Outdoor Voices и Amazon.

Lululemon приобрела домашнюю фитнес-технологию Mirror за 500 миллионов долларов в июне.

Lululemon всегда полагалась на сильные бренды, хорошо продуманные магазины и поклонников культа, чтобы оставаться на вершине рынка спортивной одежды.