Іспанські рятувальники зафіксували безпілотний катер “Зодіак”, який блукав у 300 метрах від берега. На його борту знаходився наляканий собака.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Зазначається, що на місце подій негайно відправилася бригада рятувальників. Спочатку фахівці подумали, що власник катера за якихось причин опинився за бортом, тому розпочали його пошуки.

Водночас рятувальники побачили, що у катері знаходиться собака. Він виглядав налякано. Зазначається, що тварину прив’язали.

Приборкати катер було не так вже й легко. Рятувальники намагалися зачепитися за гвинт, але це не принесло результату. Пізніше один з членів команди хотів стрибнути на борт, але не зміг цього зробити й впав у воду.

“Це була досить небезпечна їзда, коли рятувальник впав, я переживав, що він міг постраждати від гвинта, але, на щастя, він уникнув цього”, – розповів рятувальник Гью Еванс.

На підмогу викликали набагато більший човен берегової охорони. Він зумів зачепити катер й взяти його під контроль.

Тварину врятували та повернули власнику. Досі невідомо, як собака опинився сам на катері майже у відкритому океані.