В корейском сериале "Териус у меня за спиной", премьера которого состоялась на Netflix в 2018 году, обнаружено предсказание пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Independent.

В десятом эпизоде шоу герои обсуждают смертельное заболевание, которое называют коронавирусом, и его влияние на дыхательную систему.

Врачи в сериале говорят, что инкубационный период заболевания составляет от двух дней до двух недель, а легкие поражаются в течение пяти минут после заражения.

“Коронавирус атакует дыхательную систему. Что более важно, так это то, что у коронавируса инкубационный период от двух до 14 дней”, – говорит врач.

Также доктор в сериале отмечает, что от вируса пока нет вакцины.