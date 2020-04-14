Об этом сообщает Independent.
В десятом эпизоде шоу герои обсуждают смертельное заболевание, которое называют коронавирусом, и его влияние на дыхательную систему.
Врачи в сериале говорят, что инкубационный период заболевания составляет от двух дней до двух недель, а легкие поражаются в течение пяти минут после заражения.
“Коронавирус атакует дыхательную систему. Что более важно, так это то, что у коронавируса инкубационный период от двух до 14 дней”, – говорит врач.
Также доктор в сериале отмечает, что от вируса пока нет вакцины.
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