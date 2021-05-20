В британської королеви Єлизавети II помер цуцик-коргі на прізвисько Фергюсон. Йому було менш як рік. Це той самий цуцик, якого королеві подарував її син - принц Ендрю.

Про це повідомляє таблоїд People.

Коли принц Філіп, чоловік королеви, лежав в лікарні, принц Ендрю, їх син, вирішив потішити матір та подарував їй цуцика, якого назвали Фергі.

Однак цуцик не прожив і року. Днями стало відомо про те, що він помер.

Яка причина смерті Фергі – невідомо. Відомо лиш те, що королева Єлизавета важко переживає через смерть цуцика.

“Королева спустошена”, – розповів про її стан один з інсайдерів в королівському палаці.

Інший інсайдер розповів, що цуцика назвали Фергюсоном на честь покійного дядька королеви, Фергюса Боуз-Лайона, який помер ще під час Першої світової війни в 1915 році. Другого цуцика, якого їй подарували разом з Фергі, назвала Муїк, на честь улюбленого місця королеви біля замку Балморал.

Тепер в королеви залишилась лише одна собака. Це коргі Кенді.