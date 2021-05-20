Про це повідомляє таблоїд People.
Коли принц Філіп, чоловік королеви, лежав в лікарні, принц Ендрю, їх син, вирішив потішити матір та подарував їй цуцика, якого назвали Фергі.
Однак цуцик не прожив і року. Днями стало відомо про те, що він помер.
Яка причина смерті Фергі – невідомо. Відомо лиш те, що королева Єлизавета важко переживає через смерть цуцика.
Читайте также:
“Королева спустошена”, – розповів про її стан один з інсайдерів в королівському палаці.
Інший інсайдер розповів, що цуцика назвали Фергюсоном на честь покійного дядька королеви, Фергюса Боуз-Лайона, який помер ще під час Першої світової війни в 1915 році. Другого цуцика, якого їй подарували разом з Фергі, назвала Муїк, на честь улюбленого місця королеви біля замку Балморал.
Тепер в королеви залишилась лише одна собака. Це коргі Кенді.
- 21 квітня королева Великобританії відзначала своє 95-річчя. На честь ювілею Єлизавети II #Букви згадували 95 років її королівського могутності і барвистої костюмної історії.