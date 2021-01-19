В провинции Хунань, расположенной в центральной части Китая, появился уникальный автобус-амфибия. Он будет служить развлечением для туристов.

Об этом сообщает Hunan gov.

Экскурсионный автобус-амфибия введен в эксплуатацию в живописном районе Оранжевого острова в Чанше (провинция Хунань). Автобус может перемещаться как по суше, так и по воде. Такая особенность ежедневно привлекает сотни туристов.

Сейчас автобус курсирует по городу Чанша и реке Сяньцзян.