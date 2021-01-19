Об этом сообщает Hunan gov.
Экскурсионный автобус-амфибия введен в эксплуатацию в живописном районе Оранжевого острова в Чанше (провинция Хунань). Автобус может перемещаться как по суше, так и по воде. Такая особенность ежедневно привлекает сотни туристов.
Сейчас автобус курсирует по городу Чанша и реке Сяньцзян.
- Встроенная в автомобиль Tesla функция автопилота на пустом кладбище обнаружила движущегося человека. На опубликованном видео владельца авто видно, что бортовой компьютер определил и показал стоящий рядом с машиной силуэт. Затем система предотвращения столкновений показала, что силуэт пошел в противоположную от машины сторону и исчез. При этом, на ролике видно, что людей на кладбище нет.