Голливудская актриса Шеннон Догерти, известная благодаря роли в сериале "Все женщины ведьмы" рассказала о том, как чувствует себя, имея четвертую стадию рака.

Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

О том, что актрисе не удается победить рак, стало известно в феврале. Тогда она рассказала миру, что у нее уже четвертая стадия.

Актриса не скрывает, что порой проходит сложные моменты, но все же старается радоваться каждому дню и не унывать.

Сейчас Шеннон 49 лет. Несмотря на рак, она чувствует себя здоровой и наполненной жизнью. В ее планах прожить еще, как минимум, 10 – 15 лет, хотя прогнозы врачей не утешительны.

В интервью глянцу она рассказала о том, что ее наполняет и дает силы жить.

Фото для материала сделал ее супруг Курт Исвариенко.

Вспоминая о моменте, когда она поняла, что онкология вернулась, актриса рассказала, что два года назад у нее постоянно болела спина без видимой на то причины.

“Это было не так, что: “Я занималась спортом и спина ноет”. Это было: “Господи, как же больно!”, – поделилась актриса.

Тогда Шеннон сделала томографию, результат которой был неутешительным. У актрисы подтвердили метастатический рак. То есть, несмотря на ранее проведенные операции и химиотерапию, раковые клетки все равно уцелели и распространились по позвоночнику. Со временем, они могут распространится на легкие, почки и даже мозг. Из-за этого, актрисе прописали гормональную терапию, чтобы хоть как-то сдерживать клетки рака.

Теперь актриса кардинально пересмотрела свой график дня и пытается наслаждаться даже такими мелочами, как выращивание салата на мини-огороде около дома.

“Я чувствую себя превосходно: очень-очень здоровой женщиной. Но сложно не заниматься какими-то делами, ничего не планировать, так как понимаешь, что жить осталось 10 -15 лет”, – поделилась она своими переживаниями.

Своим близким и родным актриса собирается написать прощальные письма и видеообращения, но пока что не может себя заставить морально, чтобы сделать это.

“Есть то, что я должна сказать маме. Я хочу, чтобы мой муж знал, что он для меня значит. Но когда приходит время сделать это, я чувствую, что это конец…”, – поделилась знаменитость.

Она призвала изменить отношение к людям, у которых диагностировали рак.

“Каждый, у кого четвертая стадия (рака), сталкивается с тем, что другие ставят на нем крест. Но я не готова, чтобы на мне поставили крест. Во мне очень много жизни”, – сделала акцент актриса.