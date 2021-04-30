Канал Showtime опублікував другий тизер серіалу "Декстер". Тепер глядачі знають, що в другому сезоні головний герой відмовиться від бороди та можуть здогадуватися про сюжет.

Відео опублікували в YouTube.

З тизера можна дізнатися, що головний герой, Декстер Морган, якого вважають зниклим безвісти, живе на природі. Він перебрався на північ.

Також на відео фанати побачили Майкла С. Холла, виконавця ролі головного героя, а в його відображенні – нову жертву, примотану скотчем до столу.

Очікується, зо серіал транслюватимуть на Showtime восени.

В першому сезоні серіалу маніяк Декстер оселився в Айрон-Лейк на півночі штату Нью-Йорк та припинив карати злочинців. Однак така кінцівка розчарувала шанувальників серіалу.

В новому сезоні буде десять серій.