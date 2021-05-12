Ролик опубліковано на YouTube-каналі Державного агентства України з питань кіно.

За сюжетом у Карпатах на початку 18 століття жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

У фільмі знялися Сергій Стрельников (Олекса Довбуш), Олексій Гнатковський (Іван Довбуш), Дар’я Плахтій (Марічка), Матеуш Косьцюкевіч (Пшелуський), Агата Бузек (Княгиня Яблуновська), Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський (опришки) та Олександр Мавріц (Дзвінчук).

Знімальний процес історичної стрічки “Довбуш” мав закінчитись минулого року, але через епідемію коронавірусу його довелось відкласти у часі.

Вихід фільму на широкі кінотеатральні екрани країни заплановано на осінь цього року. Точну дату прем’єри автори стрічки обіцяють оголосити вже незабаром.