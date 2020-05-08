Модельер Вера Вонг удивила подписчиков свежими фото. Почти 71-летняя американка появилась на очень высоких каблуках и мини-шортах.

Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте модельера.

Известный американский модельер свадебных платьев, которая через 1,5 месяца отпразднует 71-летие, шокировала подписчиков свежими фотографиями.

На фото, сделанных Вонг на самоизоляции, модельер появилась в платье от собственного бренда и маске для лица в тон, показав подтянутую длинные ноги и стройную фигуру. Образ был дополнен ботинками на высоком тонком каблуке.

Известно, Вонг в прошлом была фигуристкой. Она начала заниматься этим видом спорта в шестилетнем возрасте. Видимо, она не забывает о тренировках и сейчас.

Несколькими днями ранее Вонг опубликовала эффектные фото, на которых она одела обтягивающий кроп-топ и джинсовые мини-шорты, показав подкаченные ноги и пресс.

Многие пользователи Сети были шокированы этими снимками и уточняли, в самом ли деле Вонг 70 лет. Снимки собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Стоит отметить, что Вонг выглядит так же сногсшибательно и не по годам молодо и в простых лосинах от Adidas.