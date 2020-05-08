Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте модельера.
Известный американский модельер свадебных платьев, которая через 1,5 месяца отпразднует 71-летие, шокировала подписчиков свежими фотографиями.
На фото, сделанных Вонг на самоизоляции, модельер появилась в платье от собственного бренда и маске для лица в тон, показав подтянутую длинные ноги и стройную фигуру. Образ был дополнен ботинками на высоком тонком каблуке.
Известно, Вонг в прошлом была фигуристкой. Она начала заниматься этим видом спорта в шестилетнем возрасте. Видимо, она не забывает о тренировках и сейчас.
Несколькими днями ранее Вонг опубликовала эффектные фото, на которых она одела обтягивающий кроп-топ и джинсовые мини-шорты, показав подкаченные ноги и пресс.
Многие пользователи Сети были шокированы этими снимками и уточняли, в самом ли деле Вонг 70 лет. Снимки собрали десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
Стоит отметить, что Вонг выглядит так же сногсшибательно и не по годам молодо и в простых лосинах от Adidas.
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