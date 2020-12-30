Видео появилось в Instagram Sling Pilot Academy.
Пилоты сначала считали, что это беспилотник, но контуры четко указали, что это человек. Американские СМИ считают, что это “парень с джетпаком”, личность которого не могут узнать с августа. Он несколько раз попадал в поле зрения пилотов и власти.
О происшествии сообщили в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, там заявили, что не могут подтвердить подлинность видео, однако инициируют расследование.
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Впервые мужчину с джетпаком увидели в небе над Лос-Анджелесом в августе этого года. Кроме нескольких видео, существование загадочного пилота ничем не подтверждено.
Отметим, что эксперты считают “странными” видео с изображением юноши с реактивным ранцем. Устройство не приспособлено для полетов на такую высоту. В таком случае посадку парень должен выполнять с парашютом, иначе он просто разобьется.
- Основатель и главный испытатель стартапа Gravity британец Ричард Браунинг установил мировой рекорд скорости в летающем костюме собственной разработки. Браунинг в реактивном костюме разогнался до 51,53 км/ч над поверхностью озера. Рекорд скорости удалось поставить с третьего раза.