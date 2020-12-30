Пилот авиационной школы Sling Pilot Academy Бренди Фогельман увидела зафиксировала на видео человека, который летал с джетпаком на высоте около 900 метров в небе над Лос-Анджелесом.

Видео появилось в Instagram Sling Pilot Academy.

Пилоты сначала считали, что это беспилотник, но контуры четко указали, что это человек. Американские СМИ считают, что это “парень с джетпаком”, личность которого не могут узнать с августа. Он несколько раз попадал в поле зрения пилотов и власти.

О происшествии сообщили в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, там заявили, что не могут подтвердить подлинность видео, однако инициируют расследование.

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Впервые мужчину с джетпаком увидели в небе над Лос-Анджелесом в августе этого года. Кроме нескольких видео, существование загадочного пилота ничем не подтверждено.

Отметим, что эксперты считают “странными” видео с изображением юноши с реактивным ранцем. Устройство не приспособлено для полетов на такую ​​высоту. В таком случае посадку парень должен выполнять с парашютом, иначе он просто разобьется.