Об этом сообщает издание Variety.
Также в Новую Зеландию для съемок вернутся команды и других проектов: сериалов “Ковбой Бипоп” и “Могучие рейнджеры: Звероморфы” и фильмов “Величайшая пивная гонка” Питера Фаррелли и “Сладкоежка”.
Сейчас в стране уже работает Джеймс Кэмерон над “Аватаром 2” и Джейн Кэмпион над “Силой собаки”.
В общей сложности 206 актерам и членам съемочных команд, а также 35 членам их семей будет разрешен въезд в страну в течение шести месяцев. Такое решение позволит создать 3000 рабочих мест и добавить 400 миллионов долларов в экономику Новой Зеландии.
Над “Властелином колец” в Новой Зеландии будет работать 93 члена съемочной команды.
- Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии съемочная команда телесериала стримингового сервиса Amazon “Властелин колец” остановила производство и уволила 800 человек персонала после того, как 13 марта страна закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса на планете.