Об этом сообщает издание Variety.

Также в Новую Зеландию для съемок вернутся команды и других проектов: сериалов “Ковбой Бипоп” и “Могучие рейнджеры: Звероморфы” и фильмов “Величайшая пивная гонка” Питера Фаррелли и “Сладкоежка”.

Сейчас в стране уже работает Джеймс Кэмерон над “Аватаром 2” и Джейн Кэмпион над “Силой собаки”.

В общей сложности 206 актерам и членам съемочных команд, а также 35 членам их семей будет разрешен въезд в страну в течение шести месяцев. Такое решение позволит создать 3000 рабочих мест и добавить 400 миллионов долларов в экономику Новой Зеландии.

Над “Властелином колец” в Новой Зеландии будет работать 93 члена съемочной команды.