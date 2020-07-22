Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Продюсер сериала Криста Вернофф рассказала, что было бы странно, если бы самый популярный сериал на американском телевидении обошел стороной эту тему и подвиги врачей. За основу будут взяты рассказы настоящих медиков.

По сюжету главная героиня Мередит Грей вместе со своей командой будет бороться с пандемией коронавируса.

“Каждый год к нам приходят врачи и рассказывают свои истории. Правда, обычно они рассказывают что-то смешное или безумное, но в этом году все изменилось. Происходящее стало больше походить на терапию. Врачи сейчас вспоминают пережитые эмоции, буквально трясутся и пытаются не разрыдаться. Они бледны, и говорят о коронавирусе, как о войне, к которой они оказались не готовы”, – сказала изданию Криста Вернофф.

Съемки сериала пока не начались из-за карантина, создатели отложили запуск проекта на неопределенный срок.