В третьей части серии фильмов "Фантастические твари" появятся такие известные персонажи из книг и лент о Гарри Поттере, как Рубеус Хагрид и Том Реддл, то есть юный Волан-де-Морте.

Об этом пишет газета The Independent.

По данным издания, роль лесничего из “Хогвартса” Хагрида может достаться актеру Робби Колтрейну, который ранее уже играл данного персонажа.

Известно, что картину срежиссирует Дэвид Йетс (автор нескольких фильмов поттерианы). Сценаристами фильма являются Джоан Роулинг и Стив Кловз.

Напомним, премьера фильма “Фантастические звери 3” намечена на 12 ноября 2021 года.

“Фантастические звери и где они обитают” вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение — “Фантастические звери: преступления Гиндельвальда” — 16 ноября 2018 года.