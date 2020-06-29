Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Студия Disney снимет новый фильм во вселенной “Пиратов Карибского моря”. В центре повествования нового фильма будут женские персонажи. На главную роль приглашена актриса Морго Робби, известная по роли Харли Квин в фильме “Отряд самоубийц”.
Над создание проекта работают сценарист Тед Эллиот, который также работал над созданием оригинальных фильмов, и Крейг Мэйзин, автор сериала “Чернобыль”.
Детали сюжета в настоящее время не сообщаются, однако известно, что центрального персонажа франшизы — капитана Джека Воробья, роль которого традиционно исполнял Джонни Депп, в нем не будет.
Продюсером проекта выступит Джерри Брукхаймер, принимавший участие в создании всех фильмов франшизы.
Напомним, серия приключенческих фильмов о пиратах “Пираты Карибского моря” включает 5 кинолент. Первый фильм (“Проклятие Чёрной жемчужины”) вышел в 2003 году, последний (“Мертвецы не рассказывают сказки”) — в 2017 году. Они принесли создателям более $4,5 миллиардов. Фильмы были сняты после открытия аттракционов в Диснейлендах при поддержке кинокомпании Walt Disney Pictures.
- Напомним, о том, что создатели “Пиратов Карибского моря” хотят отказаться от актера Джонни Деппа и его персонажа капитана Джека Воробья в продолжении кинофраншизы, стало известно в 2017 году.
- Перед этим, в мае 2016 года, супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд обратилась в суд, заявив, что муж неоднократно избивал ее. В октябре 2018 года Джонни Депп впервые прокомментировал развод с Эмбер Херд и опроверг заявления бывшей жены о том, что бил ее.
- В 2019 году Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену актрису Эмбер Херд, обвинив ее в клевете. Он пытается отсудить у актрисы 50 млн долларов. Актер в суде настаивал, что когда Херд публично выдвинула против него обвинения в насилии, они вывели его из душевного равновесия, к тому же это стоило ему роли в очередной части “Пиратов Карибского моря”.
- В феврале 2020 года Джонни Депп предоставил в суд доказательства того, что именно сам был жертвой побоев со стороны своей жены Эмбер Херд.