Студия Disney снимет новый фильм во вселенной "Пиратов Карибского моря". В центре повествования будут женские персонажи, главную роль исполнит актриса Марго Робби.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Студия Disney снимет новый фильм во вселенной “Пиратов Карибского моря”. В центре повествования нового фильма будут женские персонажи. На главную роль приглашена актриса Морго Робби, известная по роли Харли Квин в фильме “Отряд самоубийц”.

Над создание проекта работают сценарист Тед Эллиот, который также работал над созданием оригинальных фильмов, и Крейг Мэйзин, автор сериала “Чернобыль”.

Детали сюжета в настоящее время не сообщаются, однако известно, что центрального персонажа франшизы — капитана Джека Воробья, роль которого традиционно исполнял Джонни Депп, в нем не будет.

Продюсером проекта выступит Джерри Брукхаймер, принимавший участие в создании всех фильмов франшизы.

Напомним, серия приключенческих фильмов о пиратах “Пираты Карибского моря” включает 5 кинолент. Первый фильм (“Проклятие Чёрной жемчужины”) вышел в 2003 году, последний (“Мертвецы не рассказывают сказки”) — в 2017 году. Они принесли создателям более $4,5 миллиардов. Фильмы были сняты после открытия аттракционов в Диснейлендах при поддержке кинокомпании Walt Disney Pictures.