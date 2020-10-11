Об этом пишет издание The New York Times.

Так, Кристиан Майлз и Грегори Батлер, бывшие сотрудники тюрьмы округа Оклахома, а также их бывший руководитель, 50-летний Кристофер Хендершотт, согласно материалам дела, в ноябре и декабре 2019 года как минимум пять раз приводили осужденных в комнату для свиданий с адвокатами, приковывали заключенных наручниками к стене и заставляли в течение двух часов стоять и слушать детскую песенку.

Дэвид Пратер, окружной прокурор округа Оклахома, сказал, что все трое действовали “жестоко и бесчеловечно”, подвергая заключенных таким пыткам.

Сообщается, что одного заключенного надзиратели затащили в комнату в 3 часа ночи, другого – в 2 часа ночи.

Двое надзирателей признались, что использовали песню в качестве наказания, так как привычные дисциплинарные меры на заключенных не действовали. С началом внутреннего расследования оба ушли в отставку. А их начальник вышел на пенсию.