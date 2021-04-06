В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху

Об этом сообщают #Буквы.
Пасха – это яркий весенний праздник. Именно поэтому знаменитости охотно поделились фотографиями с пасхальными кроликами, праздничной выпечкой и раскрашенными яйцами.
Сара Джессика Паркер показала, как мастерски раскрасила праздничные яйца со своими детьми, Джиджи Хадид весело провела время с дочерью Хай, которую одела в костюм пасхального кролика, Дженнифер Гарнер продемонстрировала своим поклонникам выпечку в форме ушек пасхального зайца, а семейство Бекхэмов собралось под открытым небом для безопасного празднования.
Подробнее о том, как знаменитости отпраздновали Пасху, смотрите в праздничной подборке.
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- В воскресенье, 4 апреля, христиане западного обряда отмечали Пасху.
- Папа Римский Франциск в традиционном Пасхальном послании “Urbi et Orbi” вспомнил и о войне в Украине.