В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху

4 апреля большинство мировых знаменитостей праздновали Пасху. Несмотря на локдаун звезды провели этот праздник весело в кругу родных людей, о чем свидетельствуют их фотографии в Instagram-аккаунтах.

Об этом сообщают #Буквы.

Пасха – это яркий весенний праздник. Именно поэтому знаменитости охотно поделились фотографиями с пасхальными кроликами, праздничной выпечкой и раскрашенными яйцами.

Сара Джессика Паркер показала, как мастерски раскрасила праздничные яйца со своими детьми, Джиджи Хадид весело провела время с дочерью Хай, которую одела в костюм пасхального кролика, Дженнифер Гарнер продемонстрировала своим поклонникам выпечку в форме ушек пасхального зайца, а семейство Бекхэмов собралось под открытым небом для безопасного празднования.

Подробнее о том, как знаменитости отпраздновали Пасху, смотрите в праздничной подборке.

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