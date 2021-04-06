Covid-19 Украина

обновлено 06.04.2021 в 14:02

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В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху

4 апреля большинство мировых знаменитостей праздновали Пасху. Несмотря на локдаун звезды провели этот праздник весело в кругу родных людей, о чем свидетельствуют их фотографии в Instagram-аккаунтах.

Вторник, 6 апреля 2021, 14:25

Об этом сообщают #Буквы.

Пасха – это яркий весенний праздник. Именно поэтому знаменитости охотно поделились фотографиями с пасхальными кроликами, праздничной выпечкой и раскрашенными яйцами.

Сара Джессика Паркер показала, как мастерски раскрасила праздничные яйца со своими детьми, Джиджи Хадид весело провела время с дочерью Хай, которую одела в костюм пасхального кролика, Дженнифер Гарнер продемонстрировала своим поклонникам выпечку в форме ушек пасхального зайца, а семейство Бекхэмов собралось под открытым небом для безопасного празднования.

Подробнее о том, как знаменитости отпраздновали Пасху, смотрите в праздничной подборке.

 

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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

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Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

 

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Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

 

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Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

 

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Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

 

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Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

 

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Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

 

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

 

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Допис, поширений Jennifer Garner (@jennifer.garner)

 

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Допис, поширений Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Теги: Великдень, фото, Великдень, видео, знаменитости

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