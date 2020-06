Об этом в Twitter написал американский комик Джимми Киммел.

В этом году он снова будет ведущим церемонии, уже третий раз.

“Я не знаю, где, как и даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию!” – написал Киммел.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020