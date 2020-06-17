Об этом в Twitter написал американский комик Джимми Киммел.

В этом году он снова будет ведущим церемонии, уже третий раз.

“Я не знаю, где, как и даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию!” – написал Киммел.

В связи с пандемией коронавируса проведение церемонии награждения было под вопросом, но организаторы все же приняли решение, что она состоится.

Справка. “Эмми” (Emmy Award) — американская телевизионная премия. “Эмми” считается телевизионным эквивалентом “Оскара” (для кино), премии “Грэмми” (для музыки) и премии “Тони” (для театра).

Награды “Эмми” представляют разные сектора индустрии американского телевидения, а церемонии вручения наград проводятся ежегодно.

  • Церемонию вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) решили перенести на два месяца в 2021 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
  • Указанное объявление Британской киноакадемии последовало за решением Американской академии кинематографических искусств и наук касательно перенесения  церемонии  вручения премии “Оскар” с 28 февраля на 25 апреля.