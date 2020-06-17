Об этом в Twitter написал американский комик Джимми Киммел.

В этом году он снова будет ведущим церемонии, уже третий раз.

“Я не знаю, где, как и даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию!” – написал Киммел.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020

В связи с пандемией коронавируса проведение церемонии награждения было под вопросом, но организаторы все же приняли решение, что она состоится.

Справка. “Эмми” (Emmy Award) — американская телевизионная премия. “Эмми” считается телевизионным эквивалентом “Оскара” (для кино), премии “Грэмми” (для музыки) и премии “Тони” (для театра).

Награды “Эмми” представляют разные сектора индустрии американского телевидения, а церемонии вручения наград проводятся ежегодно.