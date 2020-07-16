Видео опубликовали на YouTube-канале Ready Fictions.

В фильме рассказывается история популярности мема и особенности его создания.

Премьерный показ состоится четвертого сентября в онлайн-кинотеатрах.

Персонаж “лягушонок Пепе” появился в комиксе Boy’s Club. Его в 2005 году придумал художник Мэтт Фьюри. Мемом Пепе стал только в 2008 году, а к 2015 стал одним из наиболее популярных мемов на 4chan и Tumblr.