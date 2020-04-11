Организаторы ежегодного фестиваля музыки и искусств Burning Man, который был запланирован на конец августа - начало сентября, отменили его из-за пандемии коронавируса. Его могут провести в онлайн-формате.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Традиционно, фестиваль проходил в пустыне Блэк-Рок (штат Невада).

“После выслушивания, обсуждения и тщательного обдумывания мы приняли сложное решение не строить Black Rock City в 2020 году”, — говорится в их заявлении.

Тем, кто уже купил билет на фестиваль, средства вернут.

При этом, организаторы попросили пожертвовать всю сумму или ее часть на поддержку проекта, чтобы можно было организовать фестиваль онлайн.

“Мы не уверены, что у нас все получится, а если получится, то буде немало ошибок, из-за которых нам будет неловко. Но, возможно, это будет весело, и даже объединит нас”, – добавили в обращении.

В этом году темой фестиваля были “Мультимиры”.

Стоит отметить, что фестиваль Burning Man, посвященный современному искусству и самовыражению, проводится ежегодно с 1986 года. Во время проведения фестиваля на неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, а под конец организаторы мероприятия по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

Справка. Burning Man — ежегодный фестиваль, проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Фестиваль начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций.