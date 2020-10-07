Рок-гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет.

Об этом сообщил в Twitter его сын Вольф Ван Хален.

Музыкант умер от рака горла. Его называли “богом гитары”.

“Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Гален, утром проиграл длительную и непростую борьбу с раком (горла, – ред.)”, – написал он.

Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen. В результате его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.