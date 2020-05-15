Американская компания Sportarly начала продавать накладную грудь и мускулы. Товары предлагается использовать во время онлайн-свиданий, чтобы впечатлить партнера.

Об этом сообщает издание Vice.

Компания Sportarly обычно специализируется на продаже товаров для спорта, здоровья и фитнеса. Но сейчас, во время глобального карантина, в ассортименте Интернет-магазина появились необычные товары, которые компания предлагает использовать во время онлайн-свиданий, чтобы привлечь внимание собеседника или собеседницы.

В частности, Sportarly предлагает пользователям приобрести накладную грудь внушительных размеров по цене от 46 до 66 долларов.

“Мы все знаем, какими неловкими могут быть виртуальные свидания. Общение по веб-камере может быть таким приятным, и, естественно, вам захочется обратить внимание собеседника куда угодно, кроме своей грязной гостиной”, — говорится в описании товара.

Также в Интернет-магазине доступен “мускулистый костюм”, представляющий из себя рубашку в подкладками, которые имитируют накаченные бицепсы и кубики пресса.

“Мускулистый костюм Virtual Date подходит для того, чтобы носить его под одеждой, и создает тонкий и сексуальный образ. Наблюдайте, как челюсти ваших социально отдаленных партнеров падают на пол, когда вы включаете видео, и они видят, насколько вы качок”, — отмечает производитель.

Стоимость такого наряда — 45 долларов, но сейчас можно купить за 36 долларов по скидке. Размер представлен только один.

Стоит отметить, что для лучшего эффекта изделие рекомендуется носить под одеждой и надевать непосредственно перед звонком по видеосвязи.

Пользователи, которые уже приобрели карантинные новинки, в среднем поставили товарам 4-5 звезд из пяти. Положительных отзывов о накладной груди немного больше, чем о костюме с мускулами.