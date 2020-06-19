Об этом Нильссон написал в Facebook.
“На прошлой неделе мой фильм стал фильмом №1 в Америке”, – написал режиссер.
Он рассказал, что месяц назад он общался с Эриком Табачом, актером и блогером, о том, что из-за эпидемии кинотеатры по всей стране закрыты. “Мы шутили, что любой фильм, показанный в кинотеатре, мгновенно превзошел бы кассовые сборы. Понимая уникальность ситуации, мы стали вынашивать план”, – сказал Нильссон.
Нильссон и Табач решили арендовать кинотеатр, чтобы оставить себе каждый доллар от продажи билетов, и вернуть потраченные деньги.
За сутки режиссер написал сценарий фильма ужасов, а в течение недели его сняли в программе Zoom. По сюжету пять ютьюберов присоединяются к видеозвонку, после чего их начинает преследовать загадочный Интернет-тролль. На производство фильма, по словам режиссера, было потрачено ноль долларов.
Когда фильм был готов, Нильссон и Табач арендовали кинотеатр в городке Уэстгемптон-Бич в штате Нью-Йорк, выкупили в нем каждое зрительское место, после чего 10 июня показали Unsubscribe в пустом зале.
Такая хитрость позволила создателям фильма занять первое место по кассовым сборам в США. Фильм Unsubscribe возглавил прокат со сборами в 25488 долларов. После этого информация о сборах фильма появилась на кассовом трекере Box Office Mojo.
Фильм можно посмотреть на Vimeo.