Об этом рассказывают #Буквы.

Инцидент произошел в Сэнт-Луисе. Семейная пара с оружием в руках разогнала участников протеста, которые повредили их забор. Оказалось, что супруги — адвокаты, и протестное движение Black Lives Matter поддерживают.

Но пользователи разделились на два лагеря – одни говорили, что чета имела полное право защищать свою частную собственность, а другие уверяли, что они не должны были наставлять оружие на мирных протестующих.

Так или иначе, но вооружённые супруги стали героями шуток и мемов.

“Мне не нужен брак, если он не будет похож на этот”

“Ты на LinkedIn vs ты в Twitter”

You on LinkedIn vs you on Twitter pic.twitter.com/x6PEOtDkTH

— davis 🐺🦊 (@basedkarbon) June 29, 2020