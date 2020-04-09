Ролик опубликован на канале в YouTube.
“Наши дети скучают после четырех недель социальной изоляции. Мы с женой наводили порядок в подвале и нашли наши старые костюмы Симпсонов на Хэллоуин. И мы задались вопросом, что же с ними делать? Одна из этих проблем решила другую. Конечный результат на этом видео”, – отметил глава семейства.
Так, в начале ролика исполнитель роли Барта пишет на доске “я практикую социальное дистанцирование”.
- Ранее сообщалось, что через три недели после начала карантина итальянцы перестали поддерживать друг друга пением со своих балконов, что свидетельствует о том, что напряжение в обществе растет.