Американская семья настолько не знала, чем себя занять на карантине, что, найдя старые костюмы героев мультсериала "Симпсоны", решила воспроизвести знаменитую заставку мультфильма.

Ролик опубликован на канале в YouTube.

“Наши дети скучают после четырех недель социальной изоляции. Мы с женой наводили порядок в подвале и нашли наши старые костюмы Симпсонов на Хэллоуин. И мы задались вопросом, что же с ними делать? Одна из этих проблем решила другую. Конечный результат на этом видео”, – отметил глава семейства.

Так, в начале ролика исполнитель роли Барта пишет на доске “я практикую социальное дистанцирование”.