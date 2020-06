Об этом сообщают #Буквы.

Художница из Колорадо, США по имени Салина Гомес (псевдоним Ill Ink) запустила на платформе Kickstarter сбор средств на создание необычной книги-раскраски на 52 страницы. Сюжеты картинок основаны на публикациях в Twitter основателя компании Tesla, миллиардера Илона Маска.

Иллюстратор отобрала публикации за 2016-2020 годы, которые, на ее взгляд, являются самыми интересные. В подборку не вошли посты о личной жизни Маска, его ответы на чужие твиты и репосты.

Примеры:

Пост: “Завершение плана во время прослушивания саундтрека от Гэтсби. Кажется уместным …”

Finishing off the plan while listening to the soundtrack from Gatsby. Seems appropriate…

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2016