Об этом сообщают #Буквы.

Художница из Колорадо, США по имени Салина Гомес (псевдоним Ill Ink) запустила на платформе Kickstarter сбор средств на создание необычной книги-раскраски на 52 страницы. Сюжеты картинок основаны на публикациях в Twitter основателя компании Tesla, миллиардера Илона Маска.

Иллюстратор отобрала публикации за 2016-2020 годы, которые, на ее взгляд, являются самыми интересные. В подборку не вошли посты о личной жизни Маска, его ответы на чужие твиты и репосты.

Примеры:

Пост: “Завершение плана во время прослушивания саундтрека от Гэтсби. Кажется уместным …”

Finishing off the plan while listening to the soundtrack from Gatsby. Seems appropriate… — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2016

Иллюстрация:

Пост: Опрос на тему “Сделать технократию (гипотетическое общество, в котором власть принадлежит научно-техническим специалистам — ред.) Марса реальной”.

Make the Mars Technocracy real — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2019

Иллюстрация:

Хотя сбор средств будет продолжаться до 15 июля, художница уже собрала больше, чем планировала. На момент написания новости девушка собрала 12,7 тысяч долларов при необходимых 10 тысячах.

Пока сбор средств продолжается, любой желающий может приобрести раскраску об основателе Tesla за 30 долларов.

Создательница книги рассказала, что начала работать над раскраской потому, что посты Маска “принесли ей много радости”.