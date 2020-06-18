Об этом сообщают #Буквы. 

Художница из Колорадо, США по имени Салина Гомес (псевдоним Ill Ink) запустила на платформе Kickstarter сбор средств на создание необычной книги-раскраски на 52 страницы. Сюжеты картинок основаны на публикациях в Twitter основателя компании Tesla, миллиардера Илона Маска.

илон_маск раскраска

Фото: kickstarter.com

Иллюстратор отобрала публикации за 2016-2020 годы, которые, на ее взгляд, являются самыми интересные. В подборку не вошли посты о личной жизни Маска, его ответы на чужие твиты и репосты.

Примеры:

Пост: “Завершение плана во время прослушивания саундтрека от Гэтсби. Кажется уместным …”

Иллюстрация:

илон_маск раскраска

Фото: kickstarter.com

Пост: Опрос на тему “Сделать технократию (гипотетическое общество, в котором власть принадлежит научно-техническим специалистам — ред.) Марса реальной”.

Иллюстрация:

илон_маск раскраска

Фото: kickstarter.com

Хотя сбор средств будет продолжаться до 15 июля, художница уже собрала больше, чем планировала. На момент написания новости девушка собрала 12,7 тысяч долларов при необходимых 10 тысячах.

Пока сбор средств продолжается, любой желающий может приобрести раскраску об основателе Tesla за 30 долларов.

Создательница книги рассказала, что начала работать над раскраской потому, что посты Маска “принесли ей много радости”.

“Цель состояла в том, чтобы сосредоточиться на вещах, которые вдохновят людей мечтать о большем. Поддержать идею следующей великой человеческой миграции, космической колонизации. Попросить людей с помощью причудливых рисунков отказаться от этих газовых автомобилей и купить электромобили”, — рассказала Гомес в интервью Business Insider.