Об этом сообщает издание The Verge.

Американская корпорация Electronic Arts, занимающаяся распространением видеоигр, анонсировала новое реалити-шоу The Sims Spark’d.

В рамках шоу 12 его участников будут создавать в игре The Sims персонажей, развивать их истории, строить дома и выполнять задания. Судить участников будут приглашенные знаменитости — певица Тайла Паркс, YouTube-блогер Келси Импиччиш и разработчик игр Дэйв Миотке, который работает над франшизой The Sims более десяти лет. Победитель шоу получит приз — $100 тысяч.

Всего выйдет 4 эпизода шоу, первый из них покажут 17 июля на телеканале TBS, позже он появится на YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer.

Линдси Пирсон, генеральный менеджер франшизы The Sims, рассказала, что целью проекта является привлечение новых игроков. По ее словам, игроки-новички с его помощью получат подсказки о том, с чего начать ознакомление с The Sims, как это происходит при просмотре, например, кулинарных шоу.

Также накануне был обнародован трейлер шоу: