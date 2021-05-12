У соціальній мережі з'явилося відео за участі голлівудського актора Адама Сендлера. Зірковий відвідувач прийшов до американського ресторану IHOP і збирався поїсти млинців з донькою, однак його спровадили, пояснивши це повним завантаженням закладу.

Відео швидко поширили користувачі соцмережі.

Після того як мільйони користувачів подивилися відео, господиня IHOP Даяна Родас особисто запросила Сендлера відвідати один із закладів.

“Не може бути нічого бентежнішого! Дякую, Адаме Сандлере”, – написала Родас у TikTok.

Це відбулося ще минулого місяця. Тоді Родас опублікувала відео з фільтром “клоун”, написавши, що не впізнала Сендлера поміж гостей. Вона пояснила, що акторові довелося б чекати 30 хв, поки звільниться столик.

Коли Родас зрозуміла, що розмовляла з голлівудським актором, то написала в соцмережах:

“Будь ласка, повернись!”.

Сендлер із задоволенням повернувся до ресторану, хоча й не одразу. На честь його повернення в мережі ресторанів зробили сюрприз усім клієнтам. У понеділок, з 12 до 8 години всі гості могли пити стільки молочних коктейлів, скільки душа забажає.

Також ресторан пообіцяв пожертвувати по долару за кожен проданий молочний коктейль (до 50 тисяч доларів) організації Comedy Gives Back. Саме цю організацію Сендлер підтримував протягом пандемії.

У відповідь Сендлер опублікував фото свого пса біля вивіски IHOP.

“Дякую IHOP за Milkshake Monday”, – написав актор.