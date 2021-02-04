В Украине начались съемки фильма Марыси Никитюк "Я, Нина", призванного рассказать обществу, что рак - это не приговор.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Картина “Я, Нина” основана на реальных событиях из жизни известной телеведущей и журналистки Янины Соколовой и других онкопациентов, которые стали прототипами главных героев картины.

Лента будет состоять из двух частей: художественной, где соединяются несколько драматических историй, и документальной. В течение года сценарист и режиссер фильма Марыся Никитюк собирала и обрабатывала десятки интервью онкопациентов и их родственников, онкопсихологов и врачей. В фильме будут играть шесть главных героев, каждый из которых имеет один, а иногда и два прототипа.

“Фильм “Я, Нина” – прежде всего, о необходимости поддержки близких людей, о силе надежды и дружбы во время нелегкой борьбы с раком, о желании жить несмотря на все и проживать каждый день своей жизни наполнено и со смыслом. Задачей картины является вдохновить как больных раком, так и абсолютно здоровых людей на понимание, что каждый день жизни стоит проживать как последний, исполненный надеждой”, – отметили в Госкино.

Оператором-постановщиком фильма является Сергей Михальчук, художником-постановщиком – Мария Шуб, продюсер – Олеся Корженевская.

Кинопроект ленты “Я, Нина” стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино, фильм создается кинокомпаниями ООО “Янина Соколова Продакшн” и DREAM HUNTERS PRODUCTION.

Напомним, 9 октября 2020 года Янина Соколова заявила, что фильм “Я, Нина” оказался под угрозой. По ее словам, в августе команда фильма выиграла питчинг от Госкино Украины на финансирование, но так его и не получила. Из-за этого в октябре команда так и не приступила к съемкам.

На следующий день стало известно, что Государственное агентство по вопросам кино приняло положительное решение по фильму “Я, Нина”.