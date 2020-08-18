В Украине стартовали съемки фильма по книге певца, телеведущего и продюсера Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) "Я, Победа" и Берлин".

Об этом сообщили в Госкино Украины.

“Компания Star Media начала снимать полнометражный фильм “Я, “Победа” и Берлин” – по сюжету одноименной книги Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина)”, – говорится в сообщении.

Комедия по мотивам повести расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первый в своей жизни автомобиль марки “Победа”. Готовый вместе с ним покорять весь мир герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также о том, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Кинопроект комедии “Я, “Победа” и Берлин” стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером ленты выступила Ольга Ряшина, а авторами адаптации сценария – Анатолий Крым и Алексей Комаровский.

СПРАВКА. Андрей Кузьменко (1968-2015), известный украинский певец, продюсер, телеведущий, лидер группы “Скрябин”. Родился в городе Самбор Львовской области.

В 11 лет он услышал песню The Beatles “Lady Madonna”, и она перевернула его жизнь. Андрей захотел сыграть ее на пианино. С этого момента Кузьма Скрябин задумался о том, чтобы писать песни. Первый клип Кузьмы и его группы показали на украинском телевидении в 1995 году. Это была песня Train.

Скрябин трагически погиб 2 февраля 2015 года на затяжном повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы “Кировоград – Кривой Рог – Запорожье”.