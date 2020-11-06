По заказу популярного французского вещателя "CANAL +" в Украине будут снимать англоязычный сериал о космосе.

Об этом сообщила министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

“Новость о том, что в Украине заработал механизм рибейтов, расходится по Европе. По заказу популярного французского вещателя “CANAL +” французский продакшн “Federation Entertainment” совместно с компанией “Apple Tree Vision” готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это шестисерийная детективная драма “Инфинити”. Старт съемок запланирован предварительно на март 2021 года. Большинство будут снимать в Украине, а часть в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже.

Ткаченко также добавил, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке.