Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Блэкман умерла в своем доме в Льюисе, графство Сассекс, по естественным причинам, не связанным с коронавирусом.
Родилась Онор в Лондоне. Она сыграла в: фильме “Ночи, чтобы помнить” (1958), одном из пересказе катастрофы Титаника – “Гибель “Титаника”. А пять лет спустя она снялась в роли богини Геры в “Джейсоне и Аргонавтах” (1963).
В 1962 году Блэкман снялась в британском сериале “Мстители”, где сыграла овдовевшего антрополога и владельца черного пояса по дзюдо.
В 1964 году ей досталась роль Пусси Галор в картине “Голдфингер”, который стал третьим фильмом из серии бондианы.
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