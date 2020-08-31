Актриса Эмма Робертс показала округлившийся живот в платье от украинского бренда. Звезда впервые публично подтвердила, что беременна.

Об этом сообщают #Буквы.

29-летняя американская поп-певица и актриса Эмма Робертс впервые публично подтвердила информацию о том, что она ждет ребенка от своего партнера, 35-летнего актера Гаррет Хедлунд.

Робертс находится в отношениях с Хедлундом с 2019 года. Этим летом в Сети начали появляться слухи о возможной беременности актрисы.

31 августа звезда опубликовала фото, которыми подтвердила догадки фанатов.

На снимках Роберт обнимается с Гарретом. Пост дополнен подписью: “Я… и двое моих любимых мальчиков”.

На фото актриса одета в длинное белое платье с пышными рукавами от украинского бренда Sleeper.

Что известно об Эмме Робертс?

Эмма Робертс родилась 10 февраля 1991 в городе Ринбек, штат Нью-Йорк. Ее родители — актер Эрик Робертс и актриса Келли Канингем. Известная актриса Джулия Робертс — тетя Эммы.

Робертс начала увлекаться кино еще в детстве. На экранах она дебютировала в 2001 году, исполнив роль в фильме Теда Демме “Кокаин”.

После первой удачной роли Эмма переехала в Лос-Анджелес. Далее она совмещала учебу со съемками. В этот период она появлялась во второстепенных ролях в фильмах “Большая любовь”, “Любимцы Америки”, “Большой чемпион”, “Оторва” и др.

В 2005 году Робертс выпустила дебютный альбом “Unfabulous and More”. Альбом послужил саундтреком к одноименному сериалу с Робертс в главной роли.

В 2006 году записала песню для саундтрека фильма “Аквамарин”, в котором она сыграла одну из главных ролей.

В 2007 году Робертс решила сосредоточиться на актерской карьере.

В сентябре 2011 года Робертс начала посещать колледж Сары Лоуренс — один из самых дорогих вузов США. Однако впоследствии она прекратила обучение ради карьеры.

В 2012-2019 годах актриса встречалась и была в браке с актером Эваном Питерсом, с которым познакомилась на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара рассталась в марте прошлого года.

По состоянию на сегодня Робертс принимала участие в съемках более 30 фильмов и сериалов. Она известно зрителям по ролям в сериалах “Не такая” и “Американская история ужасов”. А также по фильмам “Мы — Миллеры”, “Делириум”, “Райские холмы” и другим.