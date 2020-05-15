Об этом пишет Rolling Stone.
В ролике беременная певица полностью обнажилась возле каменного водопада и залезла в лесной ручей.
“Daisies” – это вдохновляющая песня о силе человеческого духа в стиле хита Кэти Пэрри “Roar”.
“Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир”, – отметила певица.
Режиссером клипа выступила Лиза Волошин, съемки прошли при соблюдении социального дистанционирования.
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I wrote this song a couple months ago as a call to remain true to the course you’ve set for yourself, regardless of what others may think. Recently, it has taken a new meaning for me, in light of what the whole world is experiencing. Each of us is one in more than seven billion, with our own story of strength and resilience to tell. 🌼DAISIES🌼 is out now. I hope it will be the soundtrack to going for your dreams now… especially the ones we left behind 💛
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