Американская певица Кэти Пэрри презентовала клип на песню "Daisies", в котором полностью обнажилась.

Об этом пишет Rolling Stone.

В ролике беременная певица полностью обнажилась возле каменного водопада и залезла в лесной ручей.

“Daisies” – это вдохновляющая песня о силе человеческого духа в стиле хита Кэти Пэрри “Roar”.

“Я написала эту песню пару месяцев назад, как призыв оставаться верным курсу, который вы сами себе поставили, независимо от того, что могут думать другие. Недавно она приобрела для меня новое значение, учитывая то, что переживает весь мир”, – отметила певица.

Режиссером клипа выступила Лиза Волошин, съемки прошли при соблюдении социального дистанционирования.