Беременная модель Карли Клосс показала округлившийся животик: видео

Видео модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, в конце октября инсайдеры сообщили, что 28-летняя Карли и ее 35-летний муж Джошуа Кушнер готовятся к рождению первенца. Теперь же модель подтвердила эту информацию.

На опубликованном видео Карли, одетая в черный бюстгальтер и оранжевые шорты, говорит: “Доброе утро! Привет, малыш!”. При этом, другие подробности о будущем ребенке она пока не рассказала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

Отметим, что Карли и Джошуа поженились в октябре 2018 года. Церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма. Муж Карли является американским бизнесменом и инвестором. Его старший брат Джаред Кушнер Кори является мужем дочери президента США Дональда Трампа – Иванки, а также старшим советником самого Трампа.