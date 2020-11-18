Беременная модель Карли Клосс показала округлившийся животик: видео

Видео модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Так, в конце октября инсайдеры сообщили, что 28-летняя Карли и ее 35-летний муж Джошуа Кушнер готовятся к рождению первенца. Теперь же модель подтвердила эту информацию.
На опубликованном видео Карли, одетая в черный бюстгальтер и оранжевые шорты, говорит: “Доброе утро! Привет, малыш!”. При этом, другие подробности о будущем ребенке она пока не рассказала.
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Отметим, что Карли и Джошуа поженились в октябре 2018 года. Церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма. Муж Карли является американским бизнесменом и инвестором. Его старший брат Джаред Кушнер Кори является мужем дочери президента США Дональда Трампа – Иванки, а также старшим советником самого Трампа.
- 27 октября модель и актриса Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовала короткометражку о своей беременности.