Covid-19 Украина

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Беременная модель Карли Клосс показала округлившийся животик: видео

Американская модель, бывший ангел Victoria's Secret Карли Клосс подтвердила свою беременность и показала округлившийся животик.

Среда, 18 ноября 2020, 17:36

Видео модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, в конце октября инсайдеры сообщили, что 28-летняя Карли и ее 35-летний муж Джошуа Кушнер готовятся к рождению первенца. Теперь же модель подтвердила эту информацию.

На опубликованном видео Карли, одетая в черный бюстгальтер и оранжевые шорты, говорит: “Доброе утро! Привет, малыш!”. При этом, другие подробности о будущем ребенке она пока не рассказала.

 

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Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

Отметим, что Карли и Джошуа поженились в октябре 2018 года. Церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма. Муж Карли является американским бизнесменом и инвестором. Его старший брат Джаред Кушнер Кори является мужем дочери президента США Дональда Трампа – Иванки, а также старшим советником самого Трампа.

  • 27 октября модель и актриса Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовала короткометражку о своей беременности.
Теги: вагітність, видео, Карлі Клосс, модель

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